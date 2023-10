Christina Martin ist eine kraftvolle und charismatische Musikerin, Songwriter- und Performerin von der windgepeitschten Ostküste Kanadas. Ihre Musik tanzt mühelos durch Pop-, Rock-, Folk- und Americana-Traditionen, lässt sich überhaupt nicht in eine bestimmte Schublade einordnen und, Christina hat überhaupt keine Angst, sich stilecht in fremden Gewässern zu bewegen. Von ihrem vom speziellen Austin-Flair beeinflussten Debüt ‚Pretty Things‘ aus dem Jahr 2002 bis hin zu den ausladenden, nahezu cineastischen Traumlandschaften des 2018er Albums ‚Impossible to Hold‘ ist Martin eine Künstlerin, die sich ständig verändert und weiterentwickelt hat. Wie ihr gesamtes Werk ist auch das aktuelle Album ‚Storm‘ von Songs geprägt, die mit erbarmungsloser Ehrlichkeit über den Zustand des Menschen erzählen – auch ihren eigenen. Ob persönliche Innenansichten oder Erzählungen über dritte Personen, jeder Song ist mit der Feder der Liebe gezeichnet und trifft direkt mitten ins Herz. Von ihrem neuen, von Streicher-Sounds getragenen Album und einer Reihe von kultigen Musikvideos begleitet, tritt Christina 2023 auch ihre Europatournee an, begleitet von Co-Produzent und Gitarrist Dale Murray. ‚Storm‘, dieses ganz besondere Album sollte man auf keinen Fall verpassen. Live am 29. Oktober 14 Uhr im Kulturgewächshaus Birkenried. www.christinamartin.net YouTube Channel: www.[email=youtube.com/@CHRISTINAMARTIN]youtube.com/@CHRISTINAMARTIN[/email]Eintritt frei, es wird gesammeltDas Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika