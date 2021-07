Bluegrass, Gospel & Sacred Songs mit "Sacred Sounds of Grass"

Europas Bluegrass-Gospel Band No. 1 SACRED SOUNDS OF GRASS setzen im Zeitalter der elektronischen Klänge mit ihrem rein akustischen Sound Kontrapunkte. Der Bandsound ist charakterisiert von vokaler und instrumentaler Perfektion. International gelten SACRED SOUNDS OF GRASS als eine der authentischsten Bluegrass-Gospel-Bands außerhalb der Vereinigten Staaten. Bühnenerfahrung seit 1979, dem Gründungsjahr der Band, belegt eindrucksvoll die Beständigkeit in der Qualität der Musiker, die von den internationalen Konzertbühnen kaum mehr wegzudenken ist. Die vier bisher erschienenen Produktionen haben in der europäischen Bluegrass-Music neue Maßstäbe gesetzt und wurden international mit den höchsten Auszeichnungen honoriert. Die Gruppe kann darüber hinaus auf zahlreiche live-Radioauftritte und TV-Produktionen zurückblicken. Die Country & Western Friends Kötz freuen sich die Band am Samstag, den 31. Juli 2021 um 19.00 Uhr wieder im Kulturgewächshaus Birkenried zu präsentieren.Bitte beachten: aktuell sind bereits alle Plätze im Kulturgewächshaus reserviert! Es stehen weitere Plätze zum ermäßigten Eintrittspreis im überdachten Biergarten zur Verfügung. Hier wird das Konzert auf Groß-TV übertragen. Bei schönem Wetter findet das Konzert "open-air" statt.Reservierungen bitte nur bei den Country & Western Friends Kötz per e-mail: cwf-koetz@t-online.de oder Tel. 08221/34671.Im Innenbereich und auf den Verkehrswegen FFP2-Maskenpflicht – natürlich nicht an den Tischen. Im Außenbereich: Auf Abstand achten.Sacred Sounds of Grass sind auf dem Bild v.l.n.r.Thilo Hain (5-String Banjo, Gitarre, Gesang)Sam Hain (Mandoline, Gesang)Alfred Bonk (Kontrabass, Gesang)Norbert Dengler (Gitarre, Gesang)