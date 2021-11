Birkenried, 27. November 19 Uhr: BRETTHART "Classic Rock"-Benefizkonzert zugunsten 20 Jahre Kulturgewächshaus

Die Musik ist bretthart, die Band ist bretthart und ihr Name ist „BRETTHART“ und seit 30 Jahren rocken Sie die Bühnen der Region und begeistern das Publikum: mit Fünf Gitarrensaiten, Keyboard, Bass- und Schlagzeug. Ein Minimum an Instrumenten für ein Maximum an Sound und handgemachter Rockmusik.Mit ihrer 30-jährigen Bandgeschichte dürfen sie das Jubiläumsjahr des Kulturgewächshaus einläuten: Im November 2001 unterschrieben 12 mutige Menschen das Gründungsprotokoll für den Verein „Freunde und Förderer Kulturgewächshaus Birkenried e.V.“ Mit dem Benefizkonzert unterstützen Sie das Kulturgewächshaus, da es ab Mitte Anfang Dezember bis Ende März keine Konzerte mehr durchführen kann. Das Kulturgewächshaus als Veranstaltungssaal wird eingemottet, da nicht frostsicher, und die Galerie, in der früher im Winter die Matineen geboten wurden, ist unter Coronagesichtspunkten nicht möglich. Kuschelig warm und eng geht nicht, so schön es immer war.Seit 3 Jahrzehnten geht „BRETTHART“ unvermindert mit einer Energie ans Werk, der sich bei ihren Live Auftritten niemand entziehen kann. Rockmusik der 70er und 80er Jahre, kraftvoll, authentisch und durchdrungen mit dem Spirit der Originale, dies ist der Anspruch der Band. So spielten sie schon als Vorgruppe der Rocklegende Nazareth. Unter dem Motto „von AC/DC bis ZZ-Top“ gibt es Klassiker und Welthilts der Rockmusik von SANTANA, FLEETWOOD MAC, THE DOORS, DEEP PURPLE, PINK FLOYD, ROLLING STONES, ZZ-TOP, AC/DC, LED ZEPPELIN, GARY MOORE und vielen mehr.Liebhaber der Band fasziniert der echte, unverfälschte Sound und deren ehrliche handgemachte Rockmusik, der richtige Groove zum Start des Birkenrieder Jubiläumsjahres.Weitere Infos: www.bretthart-music.de Das Kulturgewächshaus liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe MonikaKontakt & Info: www.birkenried.de