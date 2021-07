"Back2TheRuth" Cello meets dancefloor & electro pop

nominiert für die 63. Grammy Entry List 2020 in der Kategorie „Bestes Instrumentalabum“

2021 Gold Winner, Akademia Music Awards in der Kategorie „Best Song Classical“

2020 Goldmedaille bei den Global Music Awards in der Kategorie Kreativität und Originalität

2020 Nominiert für die 63. Grammy Entry List in der Kategorie „Bestes Instrumentalalbum“

2020 Preisträgerin beim 38. Deutschen Rock & Pop Preis in den Kategorien „Bestes Musikvideo“ und „Beste(r) Instrumentalsolist(in)“

2005 Stipendiatin des Österreichsichen Austauschdiesntes ÖAAD

2001 Stipendiatin der Sommerakademie Mozarteum Salzburg

1995 Förderpreis für junge Cellisten Augsburg

Ruth Maria Rossel fesselt solo mit Cello & Loop machine – ein aha-Erlebnis für Liebhaber von Klassik und Pop. Ihre ganz persönliche Interpretation des klassischen Instruments Cello brachte ihr bereits eine illustre Reihe von Awards und Nominierungen ein. Z.B. die Gold Medaille des internationalen Global Music Awards 2020 für ihr Album „Back2TheRuth“. Und sie begeistert ihr Publikum weiter mit immer neuen musikalischen Ideen!Ruth Maria Rossel studierte an den Musikhochschulen Würzburg, Stuttgart und am Mozarteum in Salzburg, wo sie ihr Studium mit dem Magistra Artium abschloss. Die Stipendiatin und Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe verzauberte schon mit ihrer ersten Solo-CD ihr Publikum und beeindruckt nun mit ihrem zweiten Album „Back2TheRuth – Cello meets Dancefloor and Electro Pop“ erneut. Mit einer Loop machine sampled die Musikerin ihr Cello live und setzt so verschiedene Tonspuren zu einem einzigartigen Klangerlebnis zusammen.„Das Cello von Ruth Maria Rossel schwingt, swingt und singt, es weint, lacht und tanzt – kurz, es lebt.“ (Oliver Hochkeppel, Süddeutsche Zeitung). tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990. Im Innenbereich und auf den Verkehrswegen FFP2-Maskenpflicht – natürlich nicht an den Tischen. Im Außenbereich: Auf Abstand achten. Open-air bei Sonnenschein.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe MonikaKontakt und Info: www.birkenried.de