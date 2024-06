Auftakt zum Flamenco-Camp im August

Am Wochenende 6./7. Juli können sich die Flamencoschüler in Birkenried schon für das einwöchige Flamenco-Camp im August warmtanzen. Interessierte und Zögerliche sollten hier in den Unterricht ‘reinschnuppern bevor sie eine ganze Woche buchen.Die Tanz-Schüler*innen werden in drei unterschiedlichen Stufen unterrichtet. Anfänger, leichte Mittelstufe und Mittelstufe-plus. Dabei studiert jede Stufe Stück für Stück eine eigene Choreographie ein. Beim Flamenco-Tanz wächst erfahrungsgemäß die Begeisterung mit dem Fortschritt. Erfahrungen, die von der Flamenco-Community in Birkenried an jedem Workshopwochenende gemacht werden. Aus diesem Grund geht die Flamencolehrerin Ari la Chispa aus Berlin bei den absoluten Anfängern sehr behutsam vor, damit diese langsam in die Philosophie dieses wunderbaren Tanzes hineinfinden, die stolze Körperhaltung einüben und die ersten Schritte und Rhythmen erlernen. In den Mittelstufen werden bereits umfangreiche Choreographien einstudiert. Die unterschiedlichen Kurse sind In allen Stufen noch aufnahmefähig.Interessenten melden sich einfach unter flamenco@birkenried.de oder 0172-388 64 990Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen