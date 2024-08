Anstehend nächste Woche KW 33

Am 18. August 2024 um 14 Uhr wird das Kulturgewächshaus Birkenried zu einem Ort der Leidenschaft und des Feuers, wenn der renommierte Flamenco-Künstler Gilberto Torres die Bühne betritt. Besuchen Sie Gilberto Torres' Website für weitere Informationen unter https://www.gilbertotorres-flamenco.com Gilberto Torres, ein Meister der Flamenco Gitarre, wird die Zuschauer mit seinen leidenschaftlichen und kraftvollen Darbietungen verzaubern. Ein großartiges Erlebnis.Gilberto Torres begleitet auch das Flamenco Camp im Birkenried vom 17. bis 24. August. Dieses Camp bietet Teilnehmern die einzigartige Gelegenheit, von einem der besten Flamenco-Künstlern zu lernen und in die Tiefe dieser faszinierenden Kunstform einzutauchen. Geleitet werden die Tanz-Workshops von Ari La Chispa. Gilberto steht Gitarristen als Workshop-Leiter zur Verfügung. Das Programm dazu finden Sie unter www.arilachispa-flamenco-berlin.com Lernen Sie den Flamenco von den Besten und verpassen Sie nicht die Chance Gilberto Torres LIVE zu erleben.Datum: Sonntag, 18. August 2024Zeit: Ab 14 UhrOrt: Kulturgewächshaus Birkenried, Birkenried 2, 89423 GundelfingenEintritt: Frei, Es wird gesammelt!Bernd Rinser ist ein Musiker, der für seine authentische Interpretation der amerikanischen Roots-Musik bekannt ist. Seine Musik verbindet Elemente aus Folk, Blues und Americana, was ihm einen einzigartigen Sound verleiht, der seine Zuhörer weltweit begeistert.Bernd Rinsers Musik ist eine Mischung aus Folk Songs und Street Dog Blues. Seine Darbietungen sind geprägt von einer sonoren Stimme und meisterhaft gespielten Slide-Gitarren. Er kombiniert ruhige Balladen mit energiegeladenen Stücken und schafft so eine vielseitige musikalische Erfahrung.Soul, Pop und Rocktitel im kleinen FormatEine kleine Besetzung – alles handgemacht und doch ein kompletter Sound. Klein ist hier nur die Anzahl der Musiker. Auf der Bühne findet großes Kino statt.