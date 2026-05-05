Am 14. Mai 2026 – Feiertagsmatinee mit der Band Smile a While
Die im Herbst 2021 gegründete Band „SMILE A WHILE“, bestehend aus 6 Musikern aus dem Raum Günzburg, liefert die gesamte Bandbreite von mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte. Groovige Beats und stimmungsvolle Balladen laden zum Lauschen, Mitsingen und Tanzen ein.
Am 14. Mai 2026, Beginn 14.00 Uhr, erwartet die Besucher des Birkenrieds ein einzigartiges Event.
Die Band „Smile a While“ wird mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm in allen Facetten auf den Brettern der Bühne vom Birkenried für einen Abend sorgen, der sowohl nostalgische Erinnerungen weckt, als auch die Möglichkeit bietet, sich von den Rhythmen anstecken zu lassen.
Inmitten des charmanten Ambientes des Kulturgewächshauses, nimmt die Band „Smile a While“ das Publikum mit auf eine Reise durch verschiedene Musikstile und -epochen – von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Klängen. Der facettenreiche Sound sorgt dafür, dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist.
Tanzen ist erlaubt – wer sich zurücklehnen und einfach nur genießen möchte, kommt dabei voll auf seine Kosten. Und wen es nicht auf seinem Sitz hält, ist herzlich eingeladen das Tanzbein zu schwingen und mit zu grooven.
Der Eintritt ist frei – für die Künstler geht der Hut herum, sodass jede*r einen Beitrag leisten kann, um diese besondere Tradition zu unterstützen.
Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Betrag von 5 Euro erhoben. Darin enthalten ist ein 4-Euro-Verzehrgutschein für Speisen oder Getränke. Bitte beachten: Eine Barauszahlung oder Rückgabe von Restbeträgen ist nicht möglich.
Hier geht es zur Reservierung: https://eventfrog.de/de/p/konzerte/pop-rock/feiertagsmatinee-mit-smile-a-while-7399695121871061554.html