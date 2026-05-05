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Am 13. Mai 2026 - „Oldies Night“ mit DJ PeeWee

Oldies-Night – Ein Klassiker im Birkenried!

(lifePR) (Gundelfingen, )
Die Oldie-Night im Kulturgewächshaus Birkenried ist längst ein Klassiker und findet 4-5 Mal im Jahr statt. Diese Vollgas-Party mit den besten Hits der 50er, 60er und 70er Jahre lockt jedes Mal zahlreiche Fans an, die die Tanzfläche zum Beben bringen. DJ PeeWee alias Peter Wroblewski sorgt mit seiner fast unerschöpflichen Schallplattensammlung und seinem Gespür für die richtigen Titel dafür, dass von Anfang bis Ende getanzt wird – eine unvergessliche Reise in die Jugendzeit. Freut euch auf einen tollen Tanzabend!

Wichtig: 

Beginn 19.00 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, der Eintritt beträgt 10 Euro. Die Plätze sind heiß begehrt und fast immer ausverkauft. Wichtiger Hinweis: Oldie-Night Reservierungen sind ausschließlich über den Ticketshop möglich!Bitte denkt bei Gruppenreservierungen daran, eure Tickets frühzeitig zu sichern, um sicherzustellen, dass ihr zusammensitzen könnt. 

Tickets gibt es hier: https://eventfrog.de/...

Stehplätze: freie Platzwahl - Ihr habt die Möglichkeit im Biergarten zu sitzen!

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