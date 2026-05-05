Am 13. Mai 2026 - „Oldies Night“ mit DJ PeeWee
Oldies-Night – Ein Klassiker im Birkenried!
Wichtig:
Beginn 19.00 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, der Eintritt beträgt 10 Euro. Die Plätze sind heiß begehrt und fast immer ausverkauft. Wichtiger Hinweis: Oldie-Night Reservierungen sind ausschließlich über den Ticketshop möglich!Bitte denkt bei Gruppenreservierungen daran, eure Tickets frühzeitig zu sichern, um sicherzustellen, dass ihr zusammensitzen könnt.
Tickets gibt es hier: https://eventfrog.de/...
Stehplätze: freie Platzwahl - Ihr habt die Möglichkeit im Biergarten zu sitzen!