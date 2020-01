9. Februar 14 Uhr: StarDoc Champion, Kroatien

StarDog Champion (Sini Joldic) ist ein kroatischer Singer/Songwriter, der inzwischen in Deutschland lebt und arbeitet.Nach 25 Jahren als Schlagzeuger in mehreren Bands legte er die Drumsticks beiseite und gründete mit seinem ehemaligen Bassisten ein Akkustik-Duo (StreetDog Foundation), wo er wieder das Songwriting und das Singen aufnahm sowie seine Gitarrentechnik verbesserte. Nach fünf spannenden Jahren mit vielen Konzerten und eigener CD trennten sich die beiden.Unter dem Namen "StarDog Champion" trat Sini Joldic als Soloartist weiter auf und nahm 2018 seine erste Solo-CD mit sechs Songs auf: "from this Point ... all alone!"Jetzt schreibt er weiterhin Songs und tritt live in Deutschland, Österreich und Kroatien auf, 2020 mit einigen neuen Songs.StarDog Champion – eine einprägsame Stimme, verpackt in Songs die sind wie der Musiker selbst: Rau, kraftvoll, optimistisch, schnörkellos. Ein viel versprechender Neuzugang in Birkenried.Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt.Mehr zum Künstler: