7. Juli 14 Uhr: Colbinger - Stimme, Songwriter, Lyriker und Gitarrist

Seine Lieder nennt er Erinnerer und Gefährten. Er verwebt Elemente aus Country und Folk mit einer Prise Blues und der Leichtigkeit des Funks zu seinem unverkennbaren persönlichen Stil des Akustik Rock. Kräftig akzentuiertes und treibendes Gitarrenspiel trifft auf seine facettenreiche markante Stimme, von laut bis leise, von zart bis rau, manchmal mystisch und mysteriös. Er behandelt das Tägliche, das Zwischenmenschliche, um kurz darauf unaufgeregt den Bogen zu den großen philosophischen Themen zu spannen. Er spricht an und benennt. Colbinger rockt.Mit unbändiger Spielfreude nimmt er sein Publikum mit auf eine gemeinsame Reise, tief berührend, mit Augenzwinkern und immer im Wissen um das Geschenk des Lebens und die Schaffenskraft des Guten. So auch sein Motto: "Machen wir uns auf und bleiben wir dran."Eine krasse Gesangsstimme, Perfektion an der Akustikgitarre, gekonnte Interaktion mit dem Publikum - einfach gesagt, man muss ihn gesehen und erlebt haben. www.colbinger.com Colbinger live: https://www.youtube.com/watch?v=bRvA1FFyoFA Eintritt frei, es wird gesammelt.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenKontakt und Info: www.birkenried.de