31. Oktober 20 Uhr, Kulturgewächshaus Birkenried

Nikos ist ein fantastischer griechischer Sänger, der sein Publikum mit seinem außergewöhnlichen Charisma begeistert; er spielt sensationell gut Gitarre, hat eine beeindruckende Stimme und man sieht und hört, wie sehr er die Musik liebt!Mit seinem schier unerschöpfliches Repertoire entführt er das Publikum nicht nur in die Welt der griechischen Lieder, sondern auch in die lateinamerikanischen und südeuropäischen Länder bis hin zu schmeichelnden Klängen aus den 60igern und 70igern.Nikos Petridis ist für die Fans griechischer Musik kein Unbekannter, hat er doch auch des öfteren mitauf der Bühne gestanden! Auf seinen Tourneen versteht er durchgängig, bei seinen Zuhörern die Sehnsucht nach diesem sonnigen Land mit den vielen Inseln zu wecken. www.facebook.com/Nikos-Petridis-Greece Eintritt: 16,00€, damit wir die Abstandsregeln einhalten und bei zu vielen Anmeldungen stoppen können: tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenKontakt und Info: www.birkenried.de