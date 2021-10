31. Oktober 14 Uhr: Stefan Mönkemeyer

Der Dortmunder Stefan Mönkemeyer, in eine Musikerfamilie hineingeboren, entdeckte mit 16 Jahren seine Liebe zur Gitarre. Seitdem hat ihn diese nicht mehr losgelassen - oder auch umgekehrt. Stefan’s Repertoire enthält Blues- und Jazz- Balladen sowie viele Folkelemente. Eigene Kompositionen mischt er bei seinen Auftritten mit Coversongs. Beeinflusst durch verschiedene Stilistiken spielt Stefan Mönkemeyer seine „Fingerstyle“ - Gitarrenmusik mal einfühlsam - zart, dann wieder bluesig - groovig. Dabei ist für ihn wichtig, dass Musik Seele hat und ins Herz trifft.Dass Mönkemeyer viel erreicht hat, zeigen auch die Kommentare diverser Musikmagazine und Sendungen. Die BLUESNEWS schreibt ihm außerordentliche Fähigkeiten an der akustischen Gitarre zu, FOLKER schreibt, „der Mann aus Dortmund spielt ein klanglich wie musikalisch überzeugendes Tondokument ein“ und der WDR2 meint „Der Dortmunder Stefan Mönkemeyer … wurde zum Akustik-Virtuosen“.Wir haben Mönkemeyer in Birkenried bereits mehrmals erlebt und können die Pressestatements nur unterstreichen.Infos vom Künstler: www.stefangitarre.de Eintritt frei, es wird gesammelt.Wegen der begrenzten Sitzplatzanzahl sind Reservierungen empfohlen: tickets@birkenried.de 0172-38 64 990Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen.Kontakt und Info: www.birkenried.de