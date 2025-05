31. Mai 2025 - Abendkonzert mit der Scott Woods Band

Kanadas Fiddle-Meister zu Gast im Kulturgewächshaus!Erleben Sie ein einmaliges Konzert mit Scott Woods, einem der herausragendsten Fiddle-Spieler Kanadas! Die Familie Woods trägt die Tradition des Fiddlespiels bereits in der sechsten Generation und Scott selbst begann schon mit vier Jahren, die Geige zu lernen – sowohl klassisch als auch im Old Time Fiddle-Stil. Mit seiner beeindruckenden Vielseitigkeit spielt er auch Schlagzeug, Bass, Klavier, Gitarre, Saxophon und Klarinette. Scott hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter den Canadian Open Fiddle Contest, die Canadian Grand Masters Fiddling Championship und den Canadian Fiddle Entertainer of the Year. Seine herausragende Karriere wurde 2018 mit dem Lifetime Achievement Award der Canadian Grand Masters Fiddling Association gekrönt.Seien Sie dabei und erleben Sie einen Abend voller Spielfreude, Virtuosität und musikalischer Vielfalt, wie ihn nur die Scott Woods Band bieten kann!Eine Veranstaltung der "Country & Western Friends Koetz 1982 e.V." in Zusammenarbeit mit dem Kulturgewächshaus Birkenried. Reservierung & Tickets gibt’s hier: