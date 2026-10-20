31.10.2026 – ab 20 Uhr Halloween Party im Kariba in Birkenried
Am Samstag, 31.10.2026 · 21:00 Uhr Live: die Band SPLATTERGHOST & und Party mit DJ Klang-Kinetik im Anschluss
Splatterghost erheben sich live aus den Schatten. Die Band wurde 2025 in Ludwigsburg gegründet und bewegt sich zwischen Horrorfilm-Ästhetik und roher Rockenergie. Freut euch auf einen Abend mit dicken Riffs, dunklem Flair und jeder Menge Gänsehaut. Mehr zur Band: splatterghost.com ! Halloween-Stimmung im Kariba Verkleidung erwünscht, je gruseliger, desto besser! Eintritt: 12,50 € an der Abendkasse! Wann: 31.10.2026, 21:00 Uhr - Einlass ist 20 Uhr - Party ab 22.30 Uhr Wo: Birkenried im „KARIBA“
Nach dem LIVE Act geht die Party weiter mit DJ Klang-Kinetik > Musik in Bewegung. Klang-Kinetik verbindet treibende Beats, fließende Übergänge und eine Energie, die den Raum in Schwung bringt. Bestes und schauriges aus Rock und Pop! Trau dich, wenn du kannst. Wir sehen uns im Dunkeln!
Bitte denkt bei Gruppenreservierungen daran, eure Tickets frühzeitig zu sichern, um sicherzustellen, dass ihr zusammensitzen könnt. Hier geht es zu den Tickets:
https://eventfrog.de/de/p/diverses/halloween-party-mit-splatterghost-live-gundelfingen-donau-7510677911315207853.html