30. Juli 14 Uhr im Kulturgewächshaus

Die rauchige Stimme von Clemens, die vielseitige Percussion von Erika und das leidenschaftliche Gitarrenspiel von Martin bereiten die Basis für einen lässigen, unvergesslichen Sound. FlatPix nimmt die Gäste mit ins „Hotel California“, überqueren die „Country Roads“, singen „Hello Mary Lou“ und merken „It never rains in Southern California“.Akustik-Rock-Sound und mehrstimmiger Gesang. FlatPix nimmt am 30. Juli 14 Uhr die Gäste mit auf die musikalische Reise durch die Welt von Eric Clapton, Revolverhelden, CCR & Co. Mal rockig, mal sinnlich.Eintritt frei, es wird gesammelt.Erika Langone - Percussion, GesangClemens Herrmann - Gesang, GitarreMartin Mudrich - Gitarre, GesangFrank Deibler - BassDas Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika