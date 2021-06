3. und 4. Juli: Flamenco Wochenend-Workshop

und 4. Juli: Workshop Schweißen & Schmieden mit Herbert Häbich

Juli 14 Uhr Friedrich und Wiesenhütter

Die Berliner Flamencolehrerin Ari la Chispa verfügt über langjährige Bühnenerfahrung und tanzte schon in Carmen an der Stuttgarter Oper unter der Regie von Carlos Saura. Als Solotänzerin und Lehrerin vereint sie Können, Charisma und die nötige Didaktik für den Unterricht. Ihr Unterrichtsstil ist passioniert, kompetent, voller Humor und sie vermittelt ihre Inhalte sinnlich und mit spielerischer Leichtigkeit. www.arilachispa-flamenco-berlin.com Dieser Wochenend-Workshop eignet sich für absolute Anfänger zum Testen, ob eine Woche Flamenco-Camp vom 2. bis 7. August eine gute Urlaubsidee ist. Unser Tanzsaal mit Schwingboden hat die nötige Größe, dass im Unterricht der Mindestabstand leicht einzuhalten ist. Flamenco ist kein Kontakt- sondern Solotanz.Anfängerkurs, Samstag/Sonntag jeweils 15 Uhr, Mittelstufe 17:15 UhrAnmeldung und Info: flamenco@birkenried.de Durch die Verbindung der beiden Techniken Schweißen und Schmieden wird den Teilnehmern bei der freien Gestaltung von Skulpturen eine völlig neue Dimension eröffnet.Nach einer Einführung im Umgang mit Feuer und Eisen werden erste Übungsstücke erarbeitet. Mit dem Erlernen von Arbeits- und Gestaltungstechniken, sowie Entwickeln von Materialgefühl können freie Formen, Skulpturen, aber auch Gebrauchsgegenstände entstehen.Beim Workshop können die Abstände gut eingehalten werden und es findet im Freien statt.Kurszeit Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 10-16 Uhr, Kursgebühr 150€ (zzgl. 30€ für Werkstoffe etc. an Kurseiter zu bezahlen)Anmeldung über die VHS Günzburg 08221-36860 oder romy.struck@vhs-guenzburg.de . Weitere Infos auch über info@birkenried.de Matthias Wiesenhütter war von 2003 bis 2012 der musikalische Kopf von "twelve strings" - mit über 100 Konzerten pro Jahr Deutschlands meist gebuchtes Gitarrenduo. Viele Birkenried-Gäste werden sich an die virtuosen Konzerte mit den vier Händen und 12 Saiten im Kulturgewächshaus erinnern.Seit 2012 tourt Matthias Wiesenhütter nun mit dem Berliner Dirk Friedrich durch die Republik und versetzt seine Zuhörer mit seiner Schnelligkeit und Präzision auf der Gitarre ins Staunen. Neu bei diesem Duo sind die teils poetischen und durchweg selbst getexteten Lieder, wobei auch der Berliner Dialekt nicht zu kurz kommt. Dazu die Frankfurter Neue Presse vor einem Jahr: "Hätt'ste mal gleich gelebt. Das Leben ist kein Test“. Die Berliner Musiker Friedrich und Wiesenhütter bewiesen am Sonntagnachmittag beim Musiksommer im Garten der Villa Borgnis nicht nur mit ihrem Lied "hätte, hätte", dass auch intelligente Texte mit Tiefgang, gepaart mit virtuoser Gitarrenmusik, beim Publikum gut ankommen." Für das musikalisch anspruchsvolle Publikum in Birkenried sind die beiden ein echter "Leckerbissen".Weitere Infos und Links zum "Reinhören und Informieren“: