3. Oktober 14 Uhr in Birkenried: "smile a while"

Die junge Band mit drei erfahrenen Günzburger Musikern wurde im Herbst 2020 gegründet und ist dabei, die Musikszene in Günzburg und Umgebung neu beleben. In der Vergangenheit konnte man die Musiker bereits in anderen Formationen in Birkenried kennenlernen. Unter anderem spielte der Bassist Mustafa Güler vor drei Jahren mit der ER-Band als Opener für „Spirit of Smokie“.Die groovigen Beats von „smile a while“, aber auch ihre stimmungsvollen Balladen mit dreistimmigem Gesang sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Dabei ragt die variable Stimme der Leadsängerin Tanja Sedlmeier (Vocal, Piano, Percussion) mit Power und viel Gefühl heraus. Für abwechslungsreiche Sounds sorgt der Multiinstrumentalist Bernd Pfetsch mit Gitarre, Piano, Violine und Gesang. Eigeninterpretationen bekannter Titel laden bei 2smile a while“ zum Lauschen, Träumen oder ganz einfach zum Abfeiern ein. Dazu bereichern selbst komponierte Songs das Repertoir.Info und Kontakt www.birkenried.de Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen.