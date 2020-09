27. September 14 Uhr: "You'n'Me", unterhaltsames Duo mit herrlichen Gitarrenarragements

Nach erzwungener Corona-Pause freut sich das Heidenheimer Duo „YOU’n’ME erstmalig wieder auf der Bühne zu stehen. Für die Sonntags-Matinee am 27.9.2020, von 14:00 bis 16:30 Uhr im Kulturgewächshaus Birkenried bringt das Duo einen bunten Strauß an unterhaltsamen und beliebten Titeln. „YOU’n’ME“, das sind Ricarda Rickert (Gesang, Gitarre, Ukulele) und Andreas Antoniuk (Gitarre, Gesang, Harp), und sie haben eine große Bandbreite an Stimmungen im Gepäck: getragen und nachdenklich, romantisch und folkig, oder auch mal fetzig-rockig und witzig, mit nahezu perfekt aufeinander abgestimmten Gitarrenarrangements, wobei besonders das Können und die Stimme von Ricarda Rickert die Zuhörer fasziniert. Es ist schwer, „You’n’ME“ auf eine bestimmte Stilrichtung einzuschränken, allzu vielfältig sind Songs und Interpreten, die in ihren Konzerten zu Ton und Wort kommen werden, und so erwartet das Publikum an diesem Sonntag ein abwechslungsreiches Programm., damit wir die Abstandsregeln einhalten und bei zu vielen Anmeldungen stoppen können: tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Falls sich bei schlechtem Wetter mehr Besucher für die aktuellmöglichen Plätze im Kulturgewächshaus anmelden wird das Konzert zusätzlich in den überdachten Biergarten auf Großbildschirm übertragen.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika.Kontakt und Info: