Am Sonntag, den 27. Oktober 2024, lädt das Kulturgewächshaus Birkenried zu einem besonderen Konzert ein: Die Birds of a Feather Band begeistert mit dreistimmigem Gesang, virtuosem Spiel und zwei starken Songwritern.



Bekannt für ihren harmonischen Sound und die perfekte Mischung aus Folk, Country, Pop und Rock, steckt in jeder Note ihre unermüdliche Leidenschaft. Ihre Musik ist authentisch, voller Emotion und technischer Raffinesse.



Beginn: 14 Uhr



Eintritt frei, es wird gesammelt

