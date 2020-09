26. September 20 Uhr: Tim Lothar mit "Memphis Mini"

Der in Kanada aufgewachsene Musiker kommt vom Blues, spielt Gitarre, singt und schreibt seine Stücke seit langem selber. Müsste man einen Namen finden für das, was der sympathische Däne macht, könnte man ihn als folkigen Storyteller bezeichnen. Es gibt immer eine Geschichte zu den Songs, und die ist oft ziemlich lustig. Nur mit dem "Lonesome Covid Blues" hört der Spaß langsam auf ...Angefangen hat er seine lange musikalische Karriere als erfolgreicher Schlagzeuger. Nachdem er bei einem Freund historische Bluesaufnahmen hörte, war klar, dass er zur Gitarre wechselt. Als Schlagzeuger tourte er mit der Band "Lighnin` Moe" durch Europa oder begleitete amerikanische Bluesgrößen bei ihren Besuchen in Europa.Seit er nicht mehr trommelt, sondern Gitarre spielt, wurde er als Solomusiker auf Festivals in über zwanzig Ländern engagiert. Tim Lothar zählt zu den spannendsten und meist respektierten Bluesmusikern Dänemarks. Ein unterhaltsamer und hochwertiger Bluesabend ist mit ihm garantiert. https://www.timlothar.com/ Preise:- Internationaler Ehrenpreis – German Blues Awards 2014- Semifinale – International Blues Challenge, Memphis/ Tennessee 2014 & 2015- Finalist - International Songwriting Competition 2012- Best Danish Blues Album - Danish Music Awards 2009- Blues Artist of the Year - Copenhagen Blues Festival 2008Pressestimmen:Wasser-Prawda, GermanyBlues News, NorwayBlues Finnland, FinnlandEintritt: Kulturgewächshaus alle Plätze 16,00€kleine Bühne nebenan mit Bild- und Tonübertragung 8,00€, damit wir die Abstandsregeln einhalten und bei zu vielen Anmeldungen stoppen können: tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Falls sich mehr Besucher für die aktuellmöglichen Plätze im Kulturgewächshaus anmelden wird das Konzert zum ermäßigten Preis zusätzlich in den überdachten Biergarten auf Großbildschirm übertragen.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe MonikaKontakt und Info: www.birkenried.de