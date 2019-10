26. Oktober 20 Uhr; Gwennyn

Mit ihren sinnlichen Liedern bestechen die bretonische Sängerin Gwennyn und ihre Band das Publikum und ziehen es in ihren Bann. Dabei konzentriert sich die Sängerin, die alle Titel selbst geschrieben hat, auf die ursprüngliche Seite ihrer Musik mit der Schönheit bretonischer Klänge, dem Schaffen origineller Töne und grandioser Melodien.Anhand der tragischen Legende von Tristan und Isolde oder aber der gefährlichen Verbindung zwischen dem Zauberer Merlin und der Fee Viviane nimmt uns Gwennyn mit hinter die Grenzen des Bekannten und entführt uns an andere Meere, an das Meer von Irwazh (Iroise-See) oder aber zu den Meeren in uns, wo wir Welten durchqueren, in denen die Fantasie aus den Ursprüngen der keltischen Welt vorherrscht... aus der man nicht ganz unversehrt zurückkehrt, sondern über sein eigenes Schicksal sinniert.Ein Abend der gefühlvollen Lieder, mystischen Klänge und schöner Balladen.Eintritt: 16,-/18,-/20,-Platzreservierung: tickets@birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen. Ausgezeichnet mit demim Bereich Nachhaltigkeit. https://www.popkultur.bayern/pkpaktuell/ Info und Kontakt: www.birkenried.de info@birkenried.de 08221-24208 (AB)