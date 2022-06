26. Juni 14 Uhr: Ruth Maria Rossel - Cello & Loop machine

Die Stipendiatin und Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe verzauberte schon mit ihrer ersten Solo CD ihr Publikum und beeindruckt nun mit ihrem zweiten Album– Cello meets Dancefloor und Electropop erneut(Oliver Hochkeppel, Süddeutsche Zeitung).Nominiert für die Nomination Entry List des 63. Grammy in der Kategorie „Best Instrumental Album”, ausgezeichnet mit der Gold Medaille des internationalen Global Music Awards 2020 für ihr Album, Silver- Star in der Kategorie „Best Instrumentalist CD“ beim International Online Classical Music & Stars Awards, sowie Preisträgerin des 38. Deutschen- Pop- und Rock- Preises in der Kategorie „Bestes Musikvideo“ und „Bester Instrumentalsolist“ begeistert Ruth Maria Rossel ihr Publikum weiter mit immer neuen musikalischen und visuellen Ideen!Die Augsburger Cellistin bricht mit allen Konventionen und taucht mit ihrem Violoncello ein in die Welt von Tango, Pop, Rock, Electro Pop uund mehr. Mit beindruckender Leichtigkeit verbindet sie dabei in ihren Eigenkompositionen, wie auch in bekannten Pop Covern oder in Tango Standards klassische Cello-Elemente mit moderner Electro Music. Dabei sampeld sie ihr Cello live mit einer loop - machine und setzt so verschiedene Tonspuren zu einem einzigartigen Klangerlebnis zusammen. Ein unvergessliches Klangerlebnis! www.ruthmariarossel.com Eintritt frei, es wird gesammeltDas Kulturgewächshaus liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenInfo und Kontakt: www.birkenried.de