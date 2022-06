26. Juni 10 Uhr: Jazz-Früschoppen mit der Gruppe "Jazzmichl"

Erstmals bietet das Kulturgewächshaus an einem Sonntagvormittag einen Jazz-Frühschoppen an. Ein erster Testlauf, ob dieses Genre beim Publikum in der Region ankommt. Zusätzlich auch der Auftakt zum 20-jährigen Bestehen unseres gemeinnützigen Vereins, was eigentlich schon vergangenes Jahr hätte gefeiert werden sollen, aber dem allen bekannten Virus zum Opfer fiel. Nach dem Jazz-Frühstück eröffnet das Kulturgewächshaus auch eine kleine interaktive Ausstellung, die durch das Gelände in Birkenried führt.Jazzmichl, die Easy-Jazz-Formation aus Blaubeuren, haben sich zur Aufgabe gemacht, Jazz in seiner außergewöhnlichen Bandbreite zu begreifen und mit spürbarer Magie einen Wohlklang in die Herzen der Menschen zu zaubern. Das äußerst vielfältig angelegte Repertoire überrascht mit bekannten und besonderen musikalischen Perlen des Jazz, Soul und Funk.Die fünf Musiker kredenzen mit Herzblut und Seele spannend interpretierte Songs, u.a. von Stevie Wonder, Pharrell Williams oder Gregory Porter bis hin zu eigenen Songs, die Jazzmichl ihre besondere Note geben. Die Stücke leben von der Improvisationslust aller Musiker und werden von dem teils mehrstimmigen Gesang getragen. Eine lässige, coole Musik, die definitiv Atmosphäre und Stimmung verbreitet.Mit dieser generationenumspannenden musikalischen Mischung entsteht ein ehrlicher, unverfälschter Groove, der den alltäglichen Mainstream beim ersten Ton vergessen lässt.Eine Kostprobe: https://www.youtube.com/watch?v=F6y5Vf8u5so Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt.Das Kulturgewächshaus liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenInfo und Kontakt: www.birkenried.de