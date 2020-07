26. Juli 14 Uhr: Sonntags-Matinee mit der "Hansi Linde Band"

Die HLB liefert druckvollen amerikanischen Rock & Country der Neuzeit. Damit unterscheidet sich die HLB von vielen anderen Bands in der Region. In der klassischen Besetzung von zwei elektrischen Gitarren, E-Bass und Drums wird Rock, überwiegend aus dem amerikanischen Raum, gespielt. Dabei stehen musikalische Vorbilder wie insbesondere Tom Petty, Jackson Browne, Blackberry Smoke und John Fogerty im Vordergrund. Aber auch Größen wie The Eagles, Dwight Yoakam oder Sheryl Crow stehen auf der Setliste. Manchmal wird ein auch einen musikalischen Ausflug nach England und Irland, mit den Songs von Van Morrison oder Rod Stewart gemacht.Druckvolle und eigenwillige Interpretation dieser Songs sind unser Anspruch. Die außergewöhnlichen Stimmen von Berthold Baumgartl und Hansi Linde, das rockbetonte Spiel von Rainer Fail an den Drums und der groovige Bass von Uli Lienert liefern Songs in perfekter Liveatmosphäre. Hansi Linde war im Engagement durch SWR1, Auftritt mit „The Lords“, „The Sweet“ & „Fools Garden“ und garantiert erste Klasse Live Musik. Auch gehört er zur festen Musikerauswahl des über die Region hinaus bekannten Siggi Schwarz X-MasRock! www.lindemusik.de Besetzung:Berthold Baumgartl, Oberkochen (E-Git., A-Git, Voc., Harp)Rainer Feil, Rosenberg-Ellwangen (Drums, Percussion)Uli Lienert, Königsbronn (E-Bass, Keys, Backing Voc.)Hansi Linde, Heidenheim (Voc., E-Git, A-Git, Harp), damit wir die Abstandsregeln einhalten können und bei zu vielen Anmeldungen stoppen können: tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln. Auf unserem Gelände gilt Maskenpflicht – natürlich nicht an den Tischen.Bitte entsprechende Kleidung falls es kühl wird.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an derB16 Zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika.Info und Kontakt: www.birkenried.de