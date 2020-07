25. Juli 20 Uhr: "Poems On The Rocks"

Christoph Berner, Gitarre

Helmut Kipp, Drums

Edgar Müller, Keyboards

Jörg Krauss, Gesang

Andy Kemmer, Bass

Luigi Röckle, Technik

Karsten Hoppe, Video

Jo Jung, Sprecher

Hier verschmelzen Text, Musik, Schauspiel und visuelle Kunst.Bei schönem Wetter open-airDrei Konzerte lang konnten POEMS ON THE ROCKS ihr neues Programm für 2020, eine ZEITREISE durch die ROCKGESCHICHTE im neuen Jahr präsentieren, dann kam Corona.So ist das Konzert im Kulturgewächshaus das erste Konzert nach der Zwangspause und die Herren Musiker sind folglich äußerst spielhungrig. Viele Gäste erinnern sich vielleicht noch an ihren unvergesslichen Auftritt in Birkenried im September 2018.Die Zuhörer finden im neuen Programm, der mittlerweiledurch den Rockkosmos, wieder erlesene Rockperlen aus vergangenen Jahrzehnten. Mit dabei im Gepäck ihre neue, dritte CD.Das Besondere des Musikprojekts sind die lyrischen deutschen Übersetzungen inmitten der herausragenden Rockklassiker durch Schauspieler JO JUNG, die Stimme vieler Produktionen von SWR, ARTE und ZDF. Schauspielkunst trifft auf Rock, Sprache dominiert Groove und umgekehrt. Sänger JÖRG KRAUSS, mit seinem rockigen Schmelz und die vier virtuosen Musiker liefern dazu den professionellen, groovigen Unterbau der Songs von Pink Floyd, Peter Gabriel, Eric Burdon, Sting, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, etc.Die Musiker des Projekts, allesamt aus der Oberliga der Stuttgarter Musikszene:Bei „Poems On The Rocks“ erleben Sie die Texte und Musik unserer Helden wie David Bowie, Pink Floyd, John Lennon, Peter Gabriel, Bob Dylan und vieler anderer.Es sind Geschichten vom kleinen Mann. Geschichten von seinen Ängsten, seinem Mut, seiner Aufrichtigkeit und der Sehnsucht nach Frieden und vor allem – nach Liebe. www.poemsontherocks.de Eintritt: 18-/20,-€, damit wir die Abstandsregeln einhalten können und bei zu vielen Anmeldungen stoppen können: tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln. Auf unserem Gelände ist Maskenpflicht – natürlich nicht an den Tischen.Bitte entsprechende Kleidung falls es kühl wird.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an derB16 Zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika.Info und Kontakt: www.birkenried.de