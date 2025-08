22. August – Thementag Rhythmus und Abendkonzert mit „Magnus Dauners Jazzspektakel“

Der Allgäuer Schlagzeuger Magnus Dauner (u.a. Perkussion bei Sarah Straub) bezeichnet sich selbst gerne als Rhythmustourist. Seit 2015 reist er jährlich nach Indien um am Karnataka College of Percussion die indische Musik und Rhythmik zu studieren. Neben dem Musikstudium in München und Hildesheim lernte er außerdem an der Shine Africa Acadamy in Tansania und erhielt Privatunterricht in Mauretanien und Istanbul.Seine Liebe und Faszination hat er in zwei Bühnenprogramme verpackt. Imerzählt er mit der Schauspielerin Stephanie Marin die Geschichte des kleinen Mani und seiner Suche nach einer schönen Melodie. Dabei sind die Kinder selbst Teil der Geschichte. Sie dürfen Rhythmen sprechen oder klatschen und ihre Begeisterung für Musik freien Lauf lassen. Ganz im Sinne von Mark Twain: „Reisen ist fatal für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit.“Am Abend folgt dann dasheißt das Programm und die gleichnamige Band von Magnus Dauner mit den Ausnahmemusikern Kilian Sladek (Gesang), Andreas Unterreiner (Trompete), Andreas Schütz (Klavier) und Lukas Pamminger (Bass). Diese Band beeindruckt durch eine schier unerschöpfliche musikalische Bandbreite, die bis ins südindische Konnakol reicht. Wer die außergewöhnlichen Tonfolgen jazzbasierter Weltmusik schätzt, dem sei diese Band dringend ans Herz gelegt.Pressestimmen: Jazz-fun.de meint dazu: „Die melodische Vielfarbigkeit und die interessanten rhythmischen Lösungen zeugen von der Gelehrsamkeit und dem Können Magnus Dauners als Komponist und Interpret. (...)“Ja, vielleicht so unbeschwert, wie Kinder das Leben empfinden können, so wirkt die Musik auf mich, sehr unbeschwert und voller Lebensfreude. “MUSIKANSICH.DE“Der Beifall nach diesem ganz außergewöhnlichen Konzert – überschrieben war es mit“ Portrait in Rhythm” - wollte nicht enden.” MÜNCHENER MERKURTickets im Shop