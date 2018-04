21./22. April: Workshop Flamenco mit Ari la Chispa, Berlin

Mit ihrem didaktischen Talent, Geduld und Charisma hat Ari la Chispa in Berlin bereits Generationen von Flamencofans für diesen Tanz begeistert und eine authentische avantgardistische Tanzweise weitergegeben, weit entfernt von den touristischen Pünktchenröcken.Mit den monatlichen Seminaren ab April trägt sie diese Begeisterung auch in die schwäbische Provinz. Alljährlicher Höhepunkt ist hier seit 17 Jahren das einwöchige Flamenco-Camp in Birkenried, dieses Jahr vom 13.-18. August, zu dem Tanzfreudige aus ganz Deutschland nach Birkenried kommen. Für Flamenco braucht man keine/n Tanzpartner/in.All diejenigen, die sich bisher noch nicht getraut haben, Flamenco zu probieren, können am Samstag 21. April amteilnehmen. Wem es dann gefällt, kann natürlich Sonntag weiter machen.Wochenend-Seminare, Sa+SoAnfänger: 15:00 -17:00 UhrMittelstufe: 17:15-19:15 UhrTechnik: 19:30-20:30 Uhr100,00€Schnupperkurs für Neulinge Samstag 21. April: frei,Flamenco-Camp 13.-18. August 190,00€12./13. Mai16./17. Juni07./08. Juli13.-18. AugustAnmeldung und Anfragen: flamenco@birkenried.de Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen www.birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)