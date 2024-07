21. Juli 2024 - Sonntagsmatinee im Birkenried: Trio Flat Pix

Am Sonntag, den 21. Juli, lädt FlatPix zu einem musikalischen Highlight ein! Unter dem Motto "Feel the Music" entführt die Band ihr Publikum in die Welt von Akustik-Rock und mehrstimmigem Gesang. Ein tolles Erlebnis für Musikliebhaber.Genießen Sie ein vielseitiges Repertoire mit Klassikern von Eagles, Bob Dylan, Eric Clapton, STS und Barclay James Harvest. Hits wie "Hotel California", "Country Roads", "Fürstenfeld" und viele mehr werden die Atmosphäre prägen und für beste Stimmung sorgen.Die Band setzt sich zusammen aus:Erika Langone (Percussion, Akkordeon, Gesang)Clemens Herrmann (Gesang, Gitarre)Martin Mudrich (Gitarre, Gesang)Mehr Informationen finden Sie auf flatpix.de sowie auf Facebook und YouTube unter FlatPix.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika