20. Oktober – Sonntagsmatinee mit „Herr Diebold ond Kollega“

Am Sonntag, den 20. Oktober 2024, um 14 Uhr, wird es im Kulturgewächshaus Birkenried wieder schwäbisch. Das selbsternannte „kloine schwäbische Orkeschderle“ hat sich die Verbreitung des Schwäbischen Unsinns in bekannten Melodien auf die Fahnen geschrieben.Michael „Diebo“ Diebold, der Namensgeber der Band „Herr Diebold ond Kollega“, bringt seinen einzigartigen Mix aus Humor, Dialekt und Musik auf die Bühne.Mit seinen über 60 Jahren bringt Diebo die Musik auf die Bühne, die ihn seit seiner Jugend begleitet – doch mit einem entscheidenden Twist: Als überzeugter Schwabe verpasst er jedem Song das unverwechselbare „Broide Nudla Schwäbisch“ seiner Heimat, der Ostalb.Seit über 25 Jahren lebt Diebo allerdings nicht mehr im Schwabenland, sondern in Tunis, der Hauptstadt Tunesiens. Doch das hält ihn nicht davon ab, regelmäßig in die alte Heimat zu reisen, um dort auf den Bühnen des Ländles für ordentlich Stimmung zu sorgen. Die Gitarre ist dabei weniger ein Instrument als vielmehr sein „Standbein“ auf der Bühne. Seine Stärke liegt in den scharfzüngigen Texten, humorvollen Melodien und seiner schwäbischen Schlagfertigkeit.Wer also Lust auf „schwäbischen Unsinn“ und Musik hat, die direkt ins Ohr und auf die Lachmuskeln geht, sollte sich dieses Konzert nicht entgehen lassen!Mehr Infos finden Sie unter www.herr-diebold.de Beginn: 14 UhrEintritt frei, es wird gesammelt