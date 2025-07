19. Juli – Latin Party mit 2 DJ´s und Anfänger-Tanzworkshop!

Heiße Rhythmen und Tanzfreude pur! Amlädt daszu einem unvergesslichen Tanzevent ein! Gemeinsam mitvom renommierten lamovida.de ) erleben wir die leidenschaftlichen Rhythmen Lateinamerikas hautnah.Die Party beginnt um 17.30 Uhr mit denfür Anfänger und Mittelstufe. Bitte anmelden unter https://eventfrog.de/de/p/party/latin-brasil/latin-dance-workshops-tanzparty-7263787552548534988.html Der Workshoppreis beinhaltet den Eintritt zur Party! Die startet ab 20.00 Uhr! 2 DJ´s auf 2 Dance-Floors heizen euch dann ein!Wir bringen euch mit mitreißendem Salsa, Bachata, Merengue-Beats und pulsierendem Afro/Dancehall-Sound auf die Tanzfläche.Bei uns hält es niemanden auf den Plätzen – hier kommt jeder in Bewegung!Ob Anfänger oder Fortgeschrittene – hier ist für jeden etwas dabei. Kommt alleine, mit einem Partner oder in der Gruppe – und lasst euch von der Energie der Musik begeistern!Tickets und Reservierung:Teilnahme an den Workshops und Tickets für die Party reserviert ihr bitte über den Ticketshop! Wenn Ihr einen Workshop bucht, dann ist der Eintritt für die Party schon mit drin.