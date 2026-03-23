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Kulturgewächshaus Birkenried e.V. Birkenried 5 89423 Gundelfingen, Deutschland https://www.birkenried.de/
Ansprechpartner:in Herr Metin Kont +49 175 4338195
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18.04.2026 Abendkonzert ab 20 Uhr mit der Günzburger Band „Dunkelblau“ und Afterparty!

Dunkelblau Live Konzert + Tech/House Afterparty mit Berliner Vinyl Only DJ

(lifePR) (Gundelfingen, )
Frisch, ehrlich und voller musikalischer Energie – Dunkelblau, die vierköpfige Band aus dem Raum Günzburg, spielt am 18. April 2026 ein exklusives Konzert im Kulturgewächshaus Birkenried. Mit ihren "ausschließlich" eigenen Songs, die zwischen englischsprachigem Indie-Rock, gefühlvollen Harmonien und charakterstarken Texten changieren, hat sich Dunkelblau in der regionalen Szene längst einen Namen gemacht.

Auf der Bühne zeigt die Band, wofür sie steht: vier Musiker, die miteinander verschmelzen, ein Gespür für Atmosphäre besitzen und das Publikum mit ihrer Spielfreude sofort erreichen. Dunkelblau präsentiert neue Eigenkompositionen – immer persönlich, immer nahbar und stets mit einem besonderen Klang, der im Ohr bleibt.

Nach dem Konzert laden wir euch im Kariba zur After-Concert-Party ein!
Ein Berliner DJ sorgt für Stimmung mit Minimal/Dub Techno/House. Alles anlaog und Vinyl!
Alle Konzerttermine finden Sie in unserem Kalender. Tickets sind im Ticketshop oder an der Abendkasse erhältlich, Vorreservierungen bitte ausschließlich über den Ticketshop. Freuen Sie sich auf unvergessliche Abende in besonderer Atmosphäre! Wichtiger Hinweis: Konzert Reservierungen sind ausschließlich über den Ticketshop möglich! Bitte denkt bei Gruppenreservierungen daran, eure Tickets frühzeitig zu sichern, um sicherzustellen, dass ihr zusammensitzen könnt.

Hier geht es zu den Tickets:

https://eventfrog.de/...

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