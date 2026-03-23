18.04.2026 Abendkonzert ab 20 Uhr mit der Günzburger Band „Dunkelblau“ und Afterparty!
Dunkelblau Live Konzert + Tech/House Afterparty mit Berliner Vinyl Only DJ
Auf der Bühne zeigt die Band, wofür sie steht: vier Musiker, die miteinander verschmelzen, ein Gespür für Atmosphäre besitzen und das Publikum mit ihrer Spielfreude sofort erreichen. Dunkelblau präsentiert neue Eigenkompositionen – immer persönlich, immer nahbar und stets mit einem besonderen Klang, der im Ohr bleibt.
Nach dem Konzert laden wir euch im Kariba zur After-Concert-Party ein!
Ein Berliner DJ sorgt für Stimmung mit Minimal/Dub Techno/House. Alles anlaog und Vinyl!
Alle Konzerttermine finden Sie in unserem Kalender. Tickets sind im Ticketshop oder an der Abendkasse erhältlich, Vorreservierungen bitte ausschließlich über den Ticketshop. Freuen Sie sich auf unvergessliche Abende in besonderer Atmosphäre! Wichtiger Hinweis: Konzert Reservierungen sind ausschließlich über den Ticketshop möglich! Bitte denkt bei Gruppenreservierungen daran, eure Tickets frühzeitig zu sichern, um sicherzustellen, dass ihr zusammensitzen könnt.
Hier geht es zu den Tickets:
https://eventfrog.de/...