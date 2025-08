17. August – Sonntagsmatinee mit Sandra dell´Anna

Sandra Dell’Anna – Eine Stimme, die verzaubert!Die aus Italien stammende Sängerin und Musikerin Sandra Dell’Anna begeistert mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer Fähigkeit, Emotionen in ihrer reinsten Form zu transportieren. Inspiriert von ihrer süditalienischen Herkunft und einem reichen musikalischen Erbe, verbindet Sandra traditionelle Klänge mit modernen Elementen und schafft so einen einzigartigen, zeitlosen Sound.Ob mit ausdrucksstarken Eigenkompositionen oder fein interpretierten Klassikern – Sandra Dell’Anna zieht ihr Publikum in den Bann. Ihre Auftritte sind geprägt von Leidenschaft, musikalischer Virtuosität und einer tiefen Verbindung zur Musik, die sie in jedem Moment spürbar macht.Ein Abend mit Sandra Dell’Anna ist mehr als ein Konzert – es ist eine Reise in eine Welt voller Gefühl und Intensität.Weitere Informationen zur Künstlerin finden Sie unter