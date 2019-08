17. August 20 Uhr: Udo Klopke Band

Udo Klopke ist Singer/Songwriter und Gitarrist. In seinen ersten Solo-Konzerten hat er in Birkenried schon eine Menge Fans gewonnen. Am 17. August 20 Uhr kommt er mit seinem Trio auf die Birkenried-Bühne.Udo Klopke arbeitete als Backgroundsänger für(und vertrat den Chef bei den Proben), als Bandleader fürund als Musiker auf dem Traumschiff von Indien bis Singapur. Er gab Henning Baum („Der letzte Bulle“) Gitarrenunterricht, lieh Gunter Gabriel seinen Gitarrengurt, sang die Stadionhymne für Bayer Leverkusen und begleitete mit seiner Stimme und Gitarre zahlreiche andere Musiker (u.a. Thomas Anders, Ingrid Peters, Andy Borg, Karel Gott u.v.m.).2004 nimmt er seine eigene Musik auf, organisiert Konzerte und kommt mit seiner Bandwie auch solo, auf 40 – 50 Konzerte im Jahr. Im Mai 2019 veröffentlichte er sein Studioalbum „“, nachdem das letzte („The pirate´s son“) beimzwei Mal den(bestes Rockalbum, bestes CD Album) holte.Die NOZ bescheinigt ihm dazu „…milimetergenaues Zusammenspiel… “ ,die Rheinische Post rezensierte “...eine kleine Sternstunde des Rock-Pop-Genres“ und für das das Online-Magazin „Rocktimes“ hat das neue Album“…internationale Klasse“.Unter dem Dach der Rockmusik vereint das Trio Einflüsse aus Country, Blues, Reggae und Weltmusik. Sie drehen halsbrecherische Prog-Rock Runden, improvisieren, halten aber dabei die ganze Zeit die Spielfreude oben, und vergessen nie das Wichtigste: den Song!„Ein Song sollte immer seine Geschichte erzählen, das ist das Allerwichtigste. Und so ist Udo Klopke eigentlich ein Geschichtenerzähler, ein fahrender Sänger, der sich vor Leute hinstellt mit seinen kleinen Erfahrungen und Weisheiten, und Bilder in die Luft malt von Weltumsegelungen und schönen Beduinentöchtern, vom Lieben…und Leider-nicht-wieder-geliebt werden.“Die Udo Klopke Band besteht aus:Markus Bender (Marla Glen): Bass/BassukuleleJan Wienstroer (Wolf Maahn, Harald Schmidt Show): Drums/Percussion/VocalsUdo Klopke: Gesang/GitarreEintritt: 14€ erm.(Behinderte) /16€/18€Platzreservierung über tickets@birkenried.de Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenKontakt und Info: www.birkenried.de info@birkenried.de Tel: 08221-24208 (AB)