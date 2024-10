16. November – Abendkonzert mit der Band „Bretthart“

1989 - wahrscheinlich an einem Mittwoch - wurden mehrere Telefongespräche geführt, mit dem Resultat der Gründung einer Band die sich später BRETTHART nennen wird.



Keiner - außer einem - hatte zu dieser Zeit zunächst daran geglaubt, daß die Rock-Klassiker der späten 60iger und 70iger Jahre irgend jemanden wieder interessieren könnten. Woodstock war längst Geschichte und im Radio lief Sequenzer-Musik von dünnen Jungs in Bundfaltenhosen und kurzen Haaren.



Es vergingen einige Jahre und die Band, die sich inzwischen BRETTHART nannte, hatte genügend Songs von Santana, Deep Purple, Ten Years After, Jimi Hendrix, ZZ TOP, Billy Idol, Pink Floyd, Led Zeppelin u.v.a. im Repertoire - um sich einem Publikum zu stellen.



Beginn: 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr



Eintritt: 18 Euro

