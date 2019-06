15. Juni 20 Uhr: Burr & Klaiber - Ausflug in expressive Musikwelten

Ausflug in die expressiven Musikwelten des Duos "Burr & Klaiber" mit dem Ausnahmegitarristen und Sänger Siegfried Klaiber sowie dem manchmal exstatischen Geiger und Saxofonisten Winfried Burr.Wer einmal erlebt hat, wie bei ihnen Herz und Seele, unbändige Energie und die Liebe zum Detail sowie explodierende Harmonien ineinander verschmelzen, weiß endlich, wie man Gänsehaut bekommt. Ob John Lennons „Imagine“, „Ain’t No Sunshine“, „Spinning Wheel” oder “Summertime”, die Interpretationen der beiden gehen ungewöhnlich unterdie Haut.Am Samstag 15. Juni kann man 20 Uhr diese beiden Träumer, Exstatiker oder musikalischen Expressionisten wieder in Birkenried erleben. In ihren Konzerten reihen sich immer wieder magische Momente, Gänsehaut, Begeisterung und manchmal Fassungslosigkeit angesichts des Zaubers auf der Bühne aneinander. Das ist Musik pur! Leidenschaft pur! Können pur! Unglaubliche Faszination!Es wundert nicht, dass sie mit dem Kunstpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurden - bei der Qualität der beiden Musiker fast schon ein Trostpreis.Wir wissen in Birkenried nach einigen Konzerten mit diesen beiden Musikern: Bei "Burr & Klaiber" klingt kein Konzert wie das vorherige, sie überlassen sich einfach selbst dem Rausch der Musik und haben das Können, sich gehen zu lassen, jedem Lied mit Respekt neue Facetten zu geben, ja, sich selbst daran zu berauschen und dabei nie den Faden zu verlieren.Hier stimmt auch der Kölner Stadtanzeiger mit ein: "Die Darbietungen, die längst in der Spitzenriege internationaler Konzerte verankert sind, wurden mit euphorischem Beifall gefeiert". Jetzt kann man das Duo wieder in Birkenried hören.Eintritt: 14,-/16,-/18,-€Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe "Monika"Infos: www.birkenried.de Reservierung: 08221-24208 (AB) oder tickets@birkenried.de