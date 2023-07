15. Juli 20 Uhr: Herman Dunkel and germanys premier CCR Tribute Band

Selten hat es in der Geschichte der Rockmusik eine so enge Verbindung zwischen Band und Publikum gegeben, wie mit CCR in den Jahren des Erfolges von 1967 bis 1972, zu einer Zeit als die Musiker um John Fogerty wohl eine der popularsten Bands in den USA waren. Obwohl die Band aus Berkeley, Californien, also aus der unmittelbaren Nahe der "Flower Power"- Hauptstadt San Francisco kam, reflektierte die Musik von CCR die Rhythum & Blues Wurzeln des Mississippi-Deltas vermischt mit Einflussen des Sudstaaten-Country Rocks, sowie traditioneller Folkmusic.Die Musik von CCR - und damit John C. Fogerty ́s Kompositionen und Arangementswaren zu jener Zeit des Erfolges fast konträr zu den Massenerscheinungen der Pop- und Rockmusik. Im Prinzip blieb trotzdem alles purer Rock ́n Roll - zeitlos und geradeaus - der keine Kompromisse und Entschuldigungen zuließ. Ohne Drum-Computer, ohne Sequenzer, ohne Digitaltechnik.Und genau diesem Sound hat sich die Herman Dunkel ́s CCR Tribute Band verschrieben. Diesem Sound - der den Zuhörer glücklich macht, zwischen all ́ dem Plastik und Silikon diese funkelnden Rohdiamanten wiedergefunden zu haben und - der auch durch viele Cover - Songs in den aktuellen Charts dem jungen Publikum vertraut geworden ist. Die Musik von Herman Dunkel ́s CCR Tribute Band läuft auf keinem Atari-Computer.Herman Dunkel ́s CCR Tribute Band war u.a. support fur Manfred Mann and his Earthband, Spider Murphy Gang, Middle of the Road, Spencer Davis Group, Albert Lee and the Hogans, T.Rex, Chris Andrews, Hello und viele mehr ….Samstag 15. Juli 20 Uhr, Eintritt 20,00€Platzreservierung: tickets@birkenried.de Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen