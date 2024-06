14. Motorrad- und Oldtimerfest in Birkenried – 23. Juni 2024

Das 14. Motorrad- und Oldtimerfest in Birkenried hat inzwischen eine lange Tradition und bietet eine lockere Atmosphäre für alle Liebhaber von Mopeds, Motorrädern, Oldtimer-PKWs und Traktoren. Ohne Anmeldepflicht oder Gebühren können stolze Besitzer ihre Fahrzeuge präsentieren und gemeinsam einen entspannten Tag verbringen.Programm am [Datum einfügen]:09:00 Uhr: Ankunft der Fahrzeuge und Weißwurst-Frühstück11:00 Uhr: Biker-Gottesdienst mit musikalischer Begleitung12:00 Uhr: Barbeque mit deftigen und feinen Köstlichkeiten13:00 Uhr: Live-Musik14:00 Uhr: Kaffee und Kuchen15:00 Uhr: Prämierung der Fahrzeuge18:00 Uhr: Ende der VeranstaltungEintritt: frei, Spenden sind willkommenWir laden alle Biker und Oldtimerbesitzer herzlich ein, ihre Schätze bei uns zur Schau zu stellen und den Tag mit Gleichgesinnten zu genießen. Das Fest bietet die ideale Plattform, um „Fach-zu-simpeln“ und neue Kontakte zu knüpfen.Das Kulturgewächshaus Birkenried freut sich auf zahlreiche Besucher und einen gelungenen Tag voller motorisierter Schönheiten und guter Gespräche.Ort: Kulturgewächshaus Birkenried, an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenWeitere Informationen: www.birkenried.de