14. Intern. Bluegrass Music Festival der CWF Kötz

Am Freitag, den 8. September eröffnet die süddeutsche Formation „BUNCH of GRASS" um 19.30 Uhr das Festival. Das Band-Repertoire besteht aus Standards, neuen Bluegrass-Nummern und eigenen Kompositionen. Die Formation „BLUEGRASS CASH" wurde vom Holländer Martin Voogd in Köln gegründet. Die Inspiration für seine Johnny Cash Tribute Band im Bluegrass Stil fand er auf dem Cologne Bluegrass Bash, den er regelmäßig in Köln besucht.Das Programm am Samstag, 9. September startet um 14.00 mit dem Kötzer Bluegrass Cafè und der „offenen Bühne" im Biergarten von Birkenried. Bei Kaffee und Kuchen stellen junge und alte Talente ihre Freude an Bluegrass und Country Music unter Beweis. Der Eintritt am Nachmittag ist frei, Um 17.15 Uhr beginnt dann der Konzertabend mit dem Folk-Trio „CALUDO"" aus Zürich: drei Stimmen, Fiddle, Gitarre, Kontrabass. Sie spielen original Folk Music mit einer Prise "Bluegrass Drive". Nach mehr als 10 Jahren wieder in Birkenried zu Gast: die CORAL CREEK STRING BAND - ein dynamisches und talentiertes Akustikprojekt aus Denver, Colorado, die energiegeladene traditionelle Bluegrass Music mit karibisch beeinflusster Newgrass-Musik und Americana-Klassikern verbindet. Seit über 4 Jahrzehnten zählt die Formation NUGGET aus Wien zur europäischen Bluegrass-Elite. Spontane, handgemachte Musik - kraftvoll, zeitlos und ehrlich. Neben instrumentaler Virtuosität, steht der mehrstimmige Gesang im Vordergrund. All diese Disziplinen beherrscht Nugget meisterlich.Der Sonntag, 10. September beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Volker Haug Die musikalische Gestaltung übernimmt in diesem Jahr die Gruppe „Nugget", die anschließend auch zum traditionellen Bluegrass-Frühschoppen im Kulturgewächshaus aufspielt. Zur Sonntagsmatinee zwischen von ca. 14 bis 17 Uhr spielt nocheinmal die „Coral Creek String Band" aus Denver, Colorado.Für all diejenigen, die für Freitag und Samstag kein Ticket ergattern konnten haben wir eine Lösung parat, weil sowohl Freitag- als auch Samstagabend alle Plätze im Kulturgewächshaus ausverkauft sind. Die gute Nachricht: die Konzerte werden zu einem stark ermäßigten Eintrittspreis in den angrenzenden Wintergarten bei Originalsound auf Großleinwand übertragen. Am Sonntag ist der Eintritt zu allen Konzerten frei! Es wird wie üblich gesammelt.