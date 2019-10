13. Oktober 14 Uhr "Dein Ernst"

- knalliger HipPopRock aus Augsburg mit bunter Show und feinster Ironie! Ein außergewöhnlicher Sonntagnachmittag in Birkenried.Eine Bande von Großstadthippies ballert einen Sound raus, der die Ohren wackeln lässt. Und das Herz hüpfen. Gitarren, Bass, Drums und (Sprech-)Gesang – mehr brauchen die Fünf nicht für ihre Charme-Offensive auf Auge, Ohr und Hypothalamus. Sie nennen sich: Dein Ernst. Und können besonders gut albern sein. Aber hey, vielleicht braucht ja der Ernst die Ironie – so wie die Realität die Utopie. Und vielleicht lässt sich mit dieser Erkenntnis noch viel besser feiern. www.dein-ernst.de/ Eintritt frei, es wird gesammelt.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen.Kontakt und Info: www.birkenried.de info@birkenried.de 08221-24208 (AB)