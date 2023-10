11. November 20 Uhr: Mo‘fazz, „Groovy Music“ aus München

Die vier Mann aus München spielen schon seit über 13 Jahren zusammen und haben ihren eigenen groove-orientierten Stil entwickelt. Der reicht von Jazz, Soul, Funk und Latin bis zu Reggae.Mo’fazz bietet moderne, teilweise mit elektronischen Sounds unterstützte Arrangements von zahlreichen Eigenkompositionen sowie einiger Jazz-Standards, wobei durch den unterschiedlichen Kompositionsstil der Bandmitglieder ein breites musikalisches Spektrum entsteht. Oliver Knab am Tenor- und Sopransaxophon, Ansgar Gusinde an Klavier, Orgel und Keyboard, Manuel Frey am Kontra- und E-Bass sowie Fritz Rittmüller, der Stimme und Schlagzeug beisteuert, schaffen einen modernen und abwechslungsreichen Sound, der ihre Musik atmen, swingen, grooven – kurz gesagt fazzen – lässt.Die vier erfahrenen Musiker machen mit ausgefeilten Details in den Arrangements und spannenden Improvisationen ihre Musik zu einem Ereignis. Die Presse beschreibt mit „Enormer Drive“ (Mittelbayerische Zeitung) und „kraftvolles, mitreißendes Spiel“ (Südkurier) die groovige Musik von Mo‘fazz.Das Quartett ist mittlerweile ein vitaler Bestandteil der süddeutschen Szene mit Gigs in bekannten Clubs, Musiklocations und auf einschlägigen Open Airs, etwa in Burgthann, Burghausen, bei Jazz Downtown Konstanz, beim Tiengener Jazz Sommer oder 2022 zum 11. Mal auf dem Jazz Weekend Regensburg.Auf den gängigen Portalen ist Mo’fazz mit seinen drei CDs „Do the Fazz“ (2013), „From outer space“ (2017) und „Green Blue and Happy“ (2021) sowie einigen Einzeltiteln vertreten.Mo´fazz auf YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdXji5pT6qKl74F4rNXEq0x-NeqGRHUYa Eintritt: 18,-€Platzreservierung: ticktes@birkenried.de Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-Köpfigen Giraffe Monika