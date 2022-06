Nico Röwenstrunk (Vocals, Guitar), ist Sohn eines Pfarrers und in München aufgewachsen. Als Frontman der Hee Haw Pickin‘ Band sowie als Nico Sings Country spielte er in den letzten Jahren weit über 500 Auftritte in der D/A/CH Region und gewann gleich mehrfach den Pullman Countrymusic Award. Während seinem Aufenthalt in Texas und Tennessee stand er bereits mit internationalen Musikgrößen wie z. B. James Intveld, Dale Watson, The Derailers und Chris Scruggs auf der Bühne. Bei schönem Wetter spielt Nico mit seiner Band open-air an diesem beswingten Nachmittag.Eintritt frei, es wird gesammelt.Platzreservierung tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen. Anfahrt aus Richtung Günzburg über Heidenheimer Straße/Waldbad. Aus Richtung Dillingen stur auf der B16 bis Birkenried bleiben.Info und Kontakt: www.birkenried.de