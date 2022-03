10. April 14 Uhr: Irish Folk und Americana mit der Paul Daly Band

Die Paul Daly Band, in München beheimatete Folkband mit Mitgliedern aus Irland, England, Deutschland und den USA, spielt bereits seit 10 Jahren zusammen. Ihre Songs kann man auch auf ihren fünf CD’s miterleben. Paul Daly komponiert und textet die meisten Songs der Band und die Bandmitglieder sind alle sehr erfahrene Musiker in verschiedenen Genres. In Birkenried stehen Irish Folk und Americana auf der Setlist.Paul Daly aus Dublin gibt beim Irish Folk mit Gitarre, Irish Bouzouki und Banjo den Ton an. Phil Newton aus Liverpool ist für die zweite Stimme und den Bass zuständig. Paul Solecki aus Kansas, USA, spielt Gittarre, Mandoline und ab und an den Bass. Mit ihm erhielt auch American Folk und Americana Einzug ins Repertoire der Band. Die Folk-Musikerin Bettina Kuhn ist echte Münchnerin, sammelt Musikinstrumente und Reisen. Ihre Fiddle, Whistles und Flute dürfen beim Irish Folk nicht fehlen.Die Paul Daly Band ist sowohl auf Pub- und Kleinkunstbühnen, als auch in Konzerthallen und Festivalbühnen zu Hause. Eine ideale Besetzung für das Kulturgewächshaus Birkenried für ein außergewöhnliches Sonntagserlebnis. http://www.pauldalyband.de/Startseite/ Eintritt frei, es wird gesammeltPlatzreservierung: tickets@birkenried.de Kontakt und Info: www.birkenried.de Es gelten die aktuellen Coronaregeln