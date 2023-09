07. Oktober 19 Uhr: Oldie-Night Nummer 33

Die erste Oldie-Night mit Peter Wroblewski alias DJ PeeWee vor Jahren war ein Test, ob es in der Region auch Lust auf Tanzabende mit den guten alten und (un)vergessenen Hits und Raritäten der 50er, 60er und 70er Jahre gibt. Die Resonanz überstieg alle Erwartungen und hat über all die Jahre nicht abgenommen. Zu einem großen Teil kamen Tanzwütige, die in der Zeit von alten Schlagergrößen, Rock’n’Roll, Stones und Beatles oder Bob Marley, um nur einige zu nennen, ihre ersten Tanzerfahrungen, Liebesgeschichten und Sehnsüchte auslebten. Ja, auch die „Grauköpfe“ haben in ihrer Jugendzeit heiße Partynächte gefeiert. Das erlebt man heute hautnah bei der. Für eine Nacht wieder jung geworden, wird glücklich und ausdauernd von abends sieben Uhr bis in die Morgenstunden zu den Hits der Musikauswahl von DJ PeeWee heftig abgetanzt bis die T-Shirts durchgeschwitzt sind. Die Musik dieser Ära wurde mit aus heutiger Sicht simpler Technik aufgenommen und produziert und klingt heute noch so knackig und happy wie damals. Musik die zum Schwärmen und zum Tanzen einlädt. Bernhard Eber vom Kulturgewächshaus meint dazu: „Es ist immer wieder ein Erlebnis, was Peter Wroblewski aka DJ PeeWee bei seinen Oldie-Parties an wunderbaren alten Hits ausgräbt – ganz anders als dies bei den Radiosendern heutzutage der Fall ist. Vor allem, weil DJ PeeWee ganz feine Antennen für das Publikum und dessen Wünsche ausfahren kann. So spornt er das Publikum vom ersten Ton zum Tanzen an, geht intensiv auf individuelle Wünsche ein und kann mit seiner umfangreichen CD und Vinylsammlung viele Musikwünsche bedienen. Aber: diese sollten sich in den 50er-, 60er oder 70er Jahre bewegen.“ Schön auch: Der Anteil an jüngerem Publikum wächst von Veranstaltung zu Veranstaltung. Stille Beobachter sehen bei der Oldie-Night einen ganzen Abend lang glückliche Gesichter.Der gemeinnützige Verein „Kulturgewächshaus Birkenried e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, breit gefächert kulturelle Ereignisse in der Region zu pflegen und zu fördern. Mit einer aktiven Mitgliedschaft oder auch mit dem Besuch der Oldie Night und einer anderen der zahlreich angebotenen Veranstaltungen oder Workshops kann jeder einen wertschätzenden Beitrag für den Erhalt dieser wunderbaren Kleinkunst-Bühne in der Region leisten und dabei noch Spaß und gute Laune haben!Reservierung dringend empfohlen: tickets@birkenried.de Eintritt frei, es wird gesammelt.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe MonikaKontakt und Info: www.birkenried.de