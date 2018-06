03. bis 08. Juli: Bildhauer-WorkshopsEinzelpersonen, Anfänger und Fortgeschrittene "Ungewöhnliche Objekte"

Bildhauern wird zunehmend von der Bevölkerung im Umkreis als ein kreativer und befreiender Akt entdeckt. Hier werden diee täglichen Belastungen durch die Konzentration auf den Stein weggefegt und am Ende steht immer das Erfolgserlebnis, etwas „Eigenes“ geschaffen zu haben und diese stolz mit nachhause nehmen zu können. Jeder ist fähig, ein „ungewöhnliches Objekt“ zu schaffen und seinen Kopf mitten in der Natur von Birkenried frei zu machen.Anmeldung und weitere Infos: www.littlezim.de Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika