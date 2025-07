03. August – Sonntasgmatinee mit den „Herr Diebold & Frau Schmid“

Beide lieben den schwäbischen Dialekt, und beide singen. Die eine "richtig" und schön (also richtig schön), der andere halt auch (irgendwie).



Gefunden haben sich Britta Schmid und Diebo Diebold 2019 bei einem gemeinsamen Konzert in Aalen. Völlig ungeprobt ergab es sich damals aus lauter Jux und Übermut, dass Britta Schmid bei der Zugabe den Schwabenmugger mit Harmoniegesang unterstützte. Genau darauf hat die Welt gewartet: „Herr Diebold ond Frau Schmid“ bringen bekannte Duette aus Pop, Rock und Country im allerbesten Ostalb-Schwäbisch. Herr Diebold steht fürs gereimte Spaßprogramm, Frau Schmid dafür, dass alles auch glasklar und perfekt zweistimmig intoniert wird. Beide sind sie Rampensäue mit jahrelanger Bühnenerfahrung. Wer sehen und hören will, wie Simon & Garfunkel, Suzy Quatro & Chris Norman, Johnny Cash & June Carter oder Dean Martin & Nancy Sinatra auf Schwäbisch klingt, hat jetzt die Gelegenheit dazu: Am Sonntag, 03.08.2025 gastiert das schwäbische Duo erstmals im Kulturgewächshaus in Birkenried. Los geht’s um 14:00 Uhr.



Wir bemühen uns sehr um abwechslunsgreiche Musikrichtungen!



Der Eintritt ist frei – für die Künstler geht der Hut herum, sodass jeder einen Beitrag leisten kann, um diese besondere Tradition zu unterstützen.

