03.10.2026 ab 20 Uhr Konzert mit Siggi Schwarz & Band

Gitarrenmeister Siggi Schwarz, der zu Deutschlands prägenden und bekanntesten Gitarristen zählt und seine internationale, hochkarätige Band interpretieren die Musik von Gary Moore auf eine einzigartige, besondere und begeisternde Art und Weise. Im Vordergrund steht die gefühlvoll und virtuos gespielte Gitarre von Siggi Schwarz, der es perfekt versteht den Sound und das Feeling von Gary Moore mit eigener Handschrift zu interpretieren!Der irische Gitarrist, Sänger und Komponist Gary Moore (1952 -2011), war einer der begnadetsten und einﬂussreichsten Gitarristen der Rockgeschichte. Er war Mitglied von „Thin Lizzy“ und haYe in den 80er Jahren einige Charterfolge mit Titeln wie, „Out In The Fields“, „Empty Rooms“ oder „Over The Hills and Far Away“. Von 1989 an widmete er sich ganz dem Blues. Mit seiner Komposition „Still got The Blues“ und weiteren Blues-Songs stürmte er weltweit die Charts und brachte dem Blues eine neue und größere Anerkennung und Bedeutung im internationalen Musik Business.Siggi Schwarz kannte Gary Moore persönlich und er veranstaltete auch ein Konzert mit ihm. Gary Moore’s Gitarrenspiel wurde für Schwarz zu eine der größten Inspirationen auf seinem eigenen musikalischen Weg. Als sein Idol 2011 verstarb, produzierte Schwarz zusammen mit ehemaligen Musikern und Weggefährten von Gary Moore ein weltweit viel beachtetes Tribute Album, das von Sony Music veröﬀentlicht wurde.Besetzung: Siggi Schwarz (Guitar), Tom Cròel (Vocals), Max Hunt (Keyboards), Danny O’Steen (Bass), Maxx Hertweck (Drums).Alle Konzerttermine finden Sie in unserem Kalender. Tickets sind im Ticketshop oder an der Abendkasse erhältlich,Freuen Sie sich auf unvergessliche Abende in besonderer Atmosphäre! Wichtiger Hinweis: Konzert Reservierungen sind ausschließlich über den Ticketshop möglich!