03.-06. Oktober 2024 - Herbstsafari im Kulturgewächshaus Birkenried

Vom 3. bis 6. Oktober 2024 lädt das Kulturgewächshaus Birkenried zur Herbstsafari ein – eine bunte Mischung aus Kunst, Musik, Kulinarik und Handwerk. Die Veranstaltung startet am 3. Oktober um 10 Uhr mit einem traditionellen Weißwurstfrühstück. Um 11 Uhr halten wir einen Gottesdienst mit Gospelmatinee ab. Zu den Höhepunkten zählen Bier- und Weinverkostungen mit Georg Bucher und Horst Seeberger, umrahmt von den Pflanzen von Blumen Eber.



Ein erweitertes Repair Café bietet Workshops zum Schweißen, Schmieden und aufpolieren Ihrer vormals gekauften Steinskulpturen (bis Größe 20cm) an. Überall auf dem Gelände erklingen Live-Musik von Bands und DJs. Kulinarisch ist für jeden Geschmack etwas dabei, von Beef über Wild und Fisch bis hin zu afrikanischen Spezialitäten. Ein Fest für alle Sinne!



Das Wochenende wird durch die Ausstellungen von Bernhard Eber und Bärbel Fuhrmann in der Galerie Lärchenhaus, sowie der Künstlerin Nesrin Kont im „Kariba“ künstlerisch bereichert.



Bärbel Fuhrmanns Werke strahlen pure Lebensfreude aus, inspiriert von ihrer Leidenschaft für den Flamenco. Ihre farbenfrohen Bilder entstehen in vielseitigen Techniken wie Öl, Acryl, Aquarell und Mischtechniken – und sind ein wahrer Blickfang.



Bernhard Eber schöpft seine Inspiration aus Reisen und Begegnungen. Seine Werke, auf Büttenpapier, Leinwand oder als Skulpturen aus Marmor und Metall, zeigen seine künstlerische Auseinandersetzung mit Form und Material.



Im "Kariba" können Sie die Werke von Nesrin Kont entdecken. Ihre abstrakten, experimentellen Bilder passen perfekt in jedes Zuhause, Büro oder Wartezimmer und verleihen den Räumen eine besondere Lebendigkeit.



Eintritt: frei, wir freuen uns über Ihre Spende!



Datum: Donnerstag 03. Oktober – 06. Oktober 2024



Beginn: 03. Oktober um 10 Uhr!



Ort: Kulturgewächshaus Birkenried, 89423 Gundelfingen

(lifePR) (