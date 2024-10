02. November – Siggi Schwarz Band live im Kulturgewächshaus Birkenried

Am Samstag, den 02. November 2024 um 20:00 Uhr erwartet das Kulturgewächshaus Birkenried ein außergewöhnlicher Abend voller mitreißender Gitarrenklänge. Mit der Siggi Schwarz Band und Frank Diez, dem Gitarristen der Peter Maffay Band, stehen zwei der einflussreichsten Gitarristen Deutschlands auf der Bühne. Hot Rockin’ Blues von zwei deutschen Gitarrenlegenden!Frank Diez, eine Ikone der deutschen Blues- und Rockmusik, gilt als Pionier der deutschen Bluesgitarre. Seit den frühen 70ern, als Mitglied von Bands wie Ihre Kinder, Frumpy, und Atlantis, hat er sich einen Namen gemacht. Als Gründungsmitglied der Peter Maffay Band war Frank Diez über 30 Jahre lang der musikalische Partner und Gitarrist von Peter Maffay. Bei den Abschieds-Open-Airs von Peter Maffay im Sommer 2024 wurde Frank Diez vom Publikum begeistert gefeiert. Diez ist außerdem der einzige deutsche Musiker, der mit Legenden wie Jimi Hendrix, Chuck Berry und Little Richard auf der Bühne stand!Siggi Schwarz, eine internationale Größe im Rock- und Blues-Bereich, feierte 2023 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum und veröffentlichte seine Autobiographie „Rock’n’Roll Road“. Im Laufe seiner Karriere hat er mit Bands wie Aerosmith, Santana, The Who, Whitesnake, Deep Purple, Scorpions, Foreigner, und ZZ Top zusammengearbeitet. Er zählt zu den besten Gitarristen Europas und ist eine feste Größe in der Musikszene.Unterstützt werden die beiden Gitarrenvirtuosen von:Tom Cròel (Vocals), Danny O’stehen (Bass), Max Hunt (Keyboards), und Steve Cobey (Drums). Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, zwei Gitarrenlegenden live zu erleben!Beginn: 20 Uhr – Einlass ab 19 UhrEintritt: 25,00 Eurounter tickets@birkenried.de