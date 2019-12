Stadtführungen in Bad Wimpfen sind wie ein Blick hinter die Kulissen in eine zauberhafte Welt: Mal schreitet eine Hofdame des königlichen Gefolges durch die Kaiserpfalz, ein anderes Mal zieht eine Kräuterfrau durch die Gassen. Bauersfrau und Kurgründerin kommen beim Bummeln ins Gespräch und aus den Fenstern und Türen wird vom eigenen Leben erzählt. Wer weiß, was sie noch an Geschichten von den Hoheiten und dem Altstadtleben ausplaudern?Beim Bummel durch die romantischen Gassen mit malerischen Fachwerkhäusern, geheimnisvollen Ecken und Symbolen, verspielten Gärtchen können Sie verweilen, sinnieren und träumen.Ob klassische, thematische oder szenische Stadtführung – Bad Wimpfen können Sie in vielfältiger Weise entdecken.Fragen Sie unsere neue Broschüre Stadtführungen & Mehr für 2020 an oder lesen Sie mehr im Internet unter www.badwimpfen.de/...