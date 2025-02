European Robotics Forum 2025 erstmals in Deutschland – Liederhalle wird Hotspot für Innovation und KI

Vom 25. bis 27. März 2025 wird das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle in Stuttgart zum Zentrum der europäischen Robotik- und KI-Szene. Zum ersten Mal findet das European Robotics Forum (ERF), das bedeutendste Networking-Event der Branche und Flaggschiff-Veranstaltung von euRobotics, in Deutschland statt. Seit 2010 bringt das ERF führende Forscherinnen und Forscher, Unternehmen sowie politische Entscheidungsträger zusammen, um neueste Entwicklungen zu diskutieren und Innovationen voranzutreiben. Nach Stationen wie beispielsweise Edinburgh, Rotterdam und Odense wird in Stuttgart der Fokus besonders auf die Synergien zwischen Robotik und Künstlicher Intelligenz gelegt – ein zukunftsweisendes Thema für die europäische Industrie.„Das European Robotics Forum vereint führende Köpfe aus Wissenschaft und Wirtschaft, um die Zukunft der Robotik und KI aktiv mitzugestalten. Wir sind stolz darauf, mit dem Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle den idealen Rahmen für diesen wichtigen Austausch zu bieten – mit einer modernen Infrastruktur inmitten einer der innovativsten Regionen Europas“erklärt Meike Poweleit, Leiterin der Liederhalle in Stuttgart.Mit über 1.300 internationalen Teilnehmenden aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wird das ERF 2025 zum zentralen Branchentreffpunkt. Mehr als 50 Workshops, hochkarätige Keynotes und eine Ausstellung neuester Technologien sorgen für ein vielseitiges Programm. Wissenschaftliche Partner wie die Fraunhofer-Gesellschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, die Universität Stuttgart und Cyber Valley gestalten die Inhalte maßgeblich mit.Unter dem Motto „Boosting the Synergies between Robotics and AI for a stronger Europe“ widmet sich das Forum den Chancen und Herausforderungen der Verschmelzung von Robotik und Künstlicher Intelligenz. Zu den hochkarätigen Gästen zählt unter anderem der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Holger Hanselka, der das Forum miteröffnen wird. Diese Veranstaltung setzt entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung und Vernetzung der Branche in Europa.Neben der Fraunhofer-Gesellschaft und der Universität Stuttgart sind auch die Landeshauptstadt Stuttgart sowie zahlreiche regionale Partner an der Veranstaltung beteiligt. Die Wahl der Liederhalle als Austragungsort unterstreicht ihre Vielseitigkeit und technische Exzellenz. Flexible Raumkonzepte, modernste Veranstaltungstechnik und die zentrale Lage in der Innovationsregion Stuttgart bieten optimale Voraussetzungen für eine Veranstaltung dieser Größenordnung. Die Kombination aus Fachkonferenz, Ausstellung und Networking-Formaten stellt hohe Anforderungen an den Veranstaltungsort – Anforderungen, die das Kultur- und Kongresszentrum mit seiner Infrastruktur perfekt erfüllt. Gerade für wissenschaftliche und technologische Veranstaltungen ist die Liederhalle ein gefragter Standort, der eine moderne Infrastruktur mit einer erstklassigen Verkehrsanbindung in einer der innovativsten Regionen Europas vereint.Weitere Informationen zum Event: www.erf2025.eu